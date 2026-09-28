Хороскоп, 29 септември: Имате сили за справяне с ангажиментите

Луната е в Телец. Очаквайте да свършите доста работа, която не успяхте да отметнете вчера или през отминалата седмица. Имате сили за справяне с ангажиментите. Ще бъдете доволни от резултатите, а и някои ще могат да повишат доходите си чрез своя труд.

ОВЕН

Доходите ви се умножават

Условията ви за реализация днес са отлични. В състояние сте да свършите доста работа, но и да си поискате достатъчно добро възнаграждение за нея. Доходите ви се увеличават, като идеята ви е да ги превърнете в спестявания, а не да ги инвестирате в нещо, което не си заслужава.

ТЕЛЕЦ

Допълнителна работа

Очаква ви доста ведър и благоприятен ден. В добро настроение сте. Днес сте сигурни в себе си и в своя успех. Можете да направите постъпки за промяна в работните си планове за месец-два напред. Можете да се заемете с допълнителна работа, която да ви носи и допълнителни приходи.

БЛИЗНАЦИ

Оплитате конците

Не бъдете прекалено самоуверени и самонадеяни. Не е изключено да свършите нещо, което не е във вашите компетенции, само защото сте се нагърбили с него. Недоволството на колегите и възложителите ще е голямо, а и основателно. Всъщност вие сте объркали нещо, за което не сте наясно как се върши.

РАК

Заслужава си

Ще стартирате нещо начисто, без да се притеснявате от поставянето на това ново начало. В момента вие сте доста уверени и решени да се заемете с дела, които са над основните ви по трудов договор. Заслужава си, защото ще получите и допълнително заплащане за тях.

ЛЪВ

Стари проблеми

Не започвайте нищо ново, а погледнете назад в служебните си ангажименти и се опитайте да поправите стари грешки. Денят не е сред най-успешните за седмицата, защото вие самите не сте обърнали внимание на някои нередности в службата. Сега точно те ще ви създават проблеми.

ДЕВА

Вие също грешите

Очаква ви труден и натоварен ден, защото не успявате да укротите нервите, а и все търсите причина за проблемите си не в собствените си грешки, а в грешките на другите хора. Днес се отпуснете и осъзнайте, че понякога и вие допускате да сгрешите някъде. Оставете се на течението.

ВЕЗНИ

Вършите важна работа

Днес можете да се възползвате от натрупания личен опит, както и от опита на вашите колеги на работното място. Очаква ви ползотворен ден, в който вие няма да блеснете изцяло, а ще бъдете във второстепенна, но важна по рода си позиция. Не се сърдете, че днес не сте лидери. Вършите важна и отговорна работа.

СКОРПИОН

Бъдете с близките си

Говорите повече, отколкото е нужно, и е твърде възможно да направите обещания в свой ущърб. Обърнете повече внимание на семейството, семейния бюджет и желанията на своите близки. Днес избягвайте да се товарите с работа, изискваща спазване на бързи срокове. Ще ви изтощи до краен предел.

СТРЕЛЕЦ

Много работа

Очаква ви пренатоварен ден с много и разнообразни ангажименти, с които ще бъде запълнено цялото ви работно време. Почти не ви остава възможност да мислите за друго освен за работата си. Но това е прекрасно, защото ще бъдете доволни в момента, в който отметнете всяка една задача.

КОЗИРОГ

Няма поводи за страхове

Във вторник имате възможност да се изявите като мислещи хора, които прокарват пътя към новото в средата, в която живеете. Не се притеснявайте да заявите своите искания и желания. Нямайте опасения от провал, ако направите рязък завой и се захванете с нещо ново в живота си. Сега е настъпил моментът за промяна.

ВОДОЛЕЙ

Денят е активен

Въпреки че в сутрешните часове не ви се става от леглото и ви се иска да си останете вкъщи, денят не е подходящ за мързелуване. Веднага след изпиване на сутрешното кафе ще осъзнаете колко активен всъщност е той. Очаквайте интересно предложение, което е обвързано и с финансови приходи.

РИБИ

Има на кого да се доверите

Днес сте контактни, отворени и настроени позитивно към всяка една новина, която достига до вас. Имате нужда обаче и от доза смелост, за да превърнете идеите си в реалност. Вторник е активен и ви позволява да направите промени. А и зад гърба ви ще застанат правилните хора, на които можете да се доверите изцяло.

Хороскоп за родените на 29 септември – Честит рожден ден! Приемете всичко, което ви се случва през следващата една година, като предопределено. Свикнете с промените и заживейте с тях. Те са за добро.

Тодор Емилов-Тео