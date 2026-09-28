Историческото Постановление от 27.09.1962 г. слага началото на ВТУ – първия извънстоличен университет в България

Историческото Постановление №162 на тогавашния Държавен съвет слага началото на Великотърновския университет. Важният държавен акт е приет на 27 септември 1962 г.

Историческото решение е на хълма Света гора във Велико Търново да бъде създаден Висшият педагогически институт „Братя Кирил и Методий“. Това е ключов нормативен акт в българското образование, с който се поставят основите на първия извънстоличен университет в България, по-късно преобразуван във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“.

На 15 септември 1963 г. започва обучението на първите 340 студенти в четири специалности: „Българска филология“, „Руска филология“, „История” и “Изобразителни изкуства“. Първият ректор е чл.-кор. проф. Александър Бурмов, а негов заместник е проф. д.ф.н. Пеньо Русев.

С указ № 586 на Държавния съвет от 13 октомври 1971 г. Висшият педагогически институт във Велико Търново е преобразуван в университет.

„Днес, с 9 факултета, Филиал в гр. Враца и Педагогически колеж в гр. Плевен, Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ не спира да се развива. Нашият университет е сред най-обичаните и търсени от студентите висши училища в България“, обявиха по случай годишнината от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимка: ВТУ