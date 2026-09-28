Любимец на великотърновци вдъхнови ученици със своите постижения на две колела

Димитър Дикелов се включи в кампанията „Европейски ден на спорта“

Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов“ се включи в Европейския ден на спорта, организиран от „БГ Бъди активен“. Тази година кампанията премина под мотото „Активен транспорт до училище“, насочено към насърчаване на движението, спорта и използването на по-активни и екологични начини за придвижване.

Специален гост на събитието беше любимецът на великотърновци Димитър Дикелов, който се прочу през последните години с невероятните преходи с велосипед, при които преминава огромни разстояния със своето колело.

Пред учениците той представи различните видове велосипеди и разказа за особеностите на колоезденето в града, извън населените места и в планината. С интерес младите хора научиха повече за подготовката, екипировката и предизвикателствата, които съпътстват дългите преходи с колело.

Димитър Дикелов сподели и впечатляващи моменти от личния си опит. Той изминава стотици километри с велосипед, покорява връх Ботев, а едно от най-сериозните му предизвикателства е преминаването на маршрута Ком – Емине с велосипед – 600 км за пет дни.

Неговият пример показва на младите хора, че с желание, постоянство и добра подготовка границите могат да бъдат разширявани, а спортът може да се превърне не само в начин за поддържане на добра физическа форма, но и във вълнуващо приключение.

Събитието в ПГСАГ „Ангел Попов“ беше изпълнено с енергия, любопитство и спортен дух. То напомни на всички, че движението е здраве, а активният начин на живот започва с малки ежедневни избори – дори с начина, по който стигаме до училище.

Михаил МИХАЛЕВ