Малките от балет „Грация” са европейски шампиони

Малките таланти от балет „Грация” под вещото ръководство на хореографа Соня Георгиева и спортния педагог Анита Михайлова се завърнаха от Европейското първенство в Скопие с четири шампионски титли. „Грациите“ на възраст 6 и 7 години спечелиха златните медали във всичките четири дисциплини от своята категория Mini kids – соло, дует, група и формация.

Европейският шампионат по балет, модерен и джаз танц в столицата на Северна Македония е организиран под егидата на Международната танцова организация (IDO). В него в конкуренция с горнооряховската формация са участвали представители на 26 държави и общо над 2900 танцьори. Четирите европейски титли са спечелени навръх националния празник 22 септември. Този факт е направил още по-въздействащо четирикратното слушане на българския химн – и за децата, и за ръководителите, и за родителите им.

Постижението е безпрецедентно за България в тази възрастова категория на европейско първенство под егидата на IDO.

След грандиозния успех децата бяха посрещнати в Гербовата зала на Община Горна Оряховица от заместник-кмета на Горна Оряховица Петя Иванова и д-р Искра Николова, началник на отдел „Култура, младежки дейности и спорт“. На срещата те разказаха лично за особено оспорваните надпревари, за впечатленията си след голямата сценична изява и безусловните победи.

Зам.-кметът поздрави сърдечно всички за впечатляващите резултати: „Това, което сте постигнали, е достойно за поклон. Гордеем се от начина, по който сте представили нашия град и нашата държава.

Убедена съм, че това е началото на едно още по-сериозно присъствие на балета на световната сцена“, каза Петя Иванова.

Тя пожела на всички да са здрави, все така успешни и с лекота да превземат всяка сцена.

Ана РАЙКОВСКА