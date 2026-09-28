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Мотоциклетист загина след удар в кола и микробус при изпреварване

БОРБА БГ 0 четения 0 Comments

47-годишен мотоциклетист от Варна е загинал при катастрофа. Произшествието е станало на 27 септември около 16,00 ч. на пътя София – Варна, в района на завод “Аркус”.

По първоначална информация инцидентът е между лек автомобил, управляван от 34-годишен от Пловдив, мотоциклетът и пътнически микробус, управляван от 50-годишен от Провадия.

Според първоначалните данни мотористът е предприел маневра изпреварване на участък с непрекъсната линия от пътната маркировка, ударил се е в насрещно движещ се лек автомобил и след това в изпреварвания микробус. В резултат на сблъсъкът той е загинал на място.

Водачите на автомобила и микробуса са изпробвани за употреба на алкохол и наркотични вещества, пробите са отрицателни.

На тримата са взети кръвни проби за химичен анализ. По случая се води досъдебно производство под наблюдението на Окръжната прокуратура във Велико Търново.

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