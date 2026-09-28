НАП с важно напомняне към граждани и фирми, срокът изтича на 30 септември

Остават броени дни за корекция на годишните данъчни декларации

На 30 септември изтича срокът, в който физическите и юридическите лица могат еднократно да коригират данните, посочени в годишните данъчни декларации за доходите, придобити през 2025 г. Това напомнят от Териториалната дирекция във В. Търново на Националната агенция за приходите.

При установена грешка в подадената декларация гражданите и фирмите имат право да направят промяна чрез подаване на нова декларация в срок до 30 септември на текущата година, следваща годината на придобиване на дохода.

Физическите лица могат да проверят какви данни са посочили и при необходимост да ги коригират чрез електронната услуга на НАП „Предварително попълнена данъчна декларация“. Услугата е достъпна с персонален идентификационен код или квалифициран електронен подпис.

От приходната агенция съобщават, че изпращат имейли на граждани, при които е установено несъответствие между декларираните от тях доходи и информацията, постъпила в НАП от работодатели и други платци на доходи.

Сред случаите, при които са открити разминавания, са получени през 2025 г. хонорари, финансово подпомагане от Държавен фонд „Земеделие“, приходи от продажби в интернет и други доходи. Част от гражданите не са ги посочили в годишните си данъчни декларации, а други са ги декларирали с неточности.

От НАП напомнят, че корекцията на декларацията може да бъде направена само веднъж в рамките на законово определения срок. Затова гражданите и фирмите, които установят пропуски или грешки, трябва да предприемат необходимите действия преди 30 септември.

Проверката и своевременното коригиране на данните могат да предотвратят последващи несъответствия между информацията, подадена от данъкоплатците, и данните, с които разполага приходната агенция.