Подуправителят на НОИ Ивайло Здравков ще разясни във В. Търново промени в Кодекса за социалното осигуряване

ПОДУПРАВИТЕЛЯТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ ИВАЙЛО ЗДРАВКОВ И ДИРЕКТОРЪТ НА ТП НОИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО Петя Йорданова ще разяснят на граждани какви са последните промени в осигурителното законодателство.

Това ще се случи в рамките на инициативата „Ден на отворените врати“ в старата столица. Тя се организира по повод Международния ден на възрастните хора 1 октомври и ще бъде на тема „Промените в Кодекса за социалното осигуряване, приети със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г.“.

Заинтересованите са добре дошли да се срещнат и да зададат въпросите си към двамата ръководители на 1 октомври от 10:30 до 13:00 ч. в сградата на ТП на НОИ – Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 1, ет. 4, стая 22.

Галина ГЕОРГИЕВА