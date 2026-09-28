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Общество

Подуправителят на НОИ Ивайло Здравков ще разясни във В. Търново промени в Кодекса за социалното осигуряване

Галина Георгиева 137 четения 2 коментара

ПОДУПРАВИТЕЛЯТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ ИВАЙЛО ЗДРАВКОВ И ДИРЕКТОРЪТ НА ТП НОИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО Петя Йорданова ще разяснят на граждани какви са последните промени в осигурителното законодателство.

Това ще се случи в рамките на инициативата „Ден на отворените врати“ в старата столица. Тя се организира по повод Международния ден на възрастните хора 1 октомври и ще бъде на тема „Промените в Кодекса за социалното осигуряване, приети със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г.“.

Заинтересованите са добре дошли да се срещнат и да зададат въпросите си към двамата ръководители на 1 октомври от 10:30 до 13:00 ч. в сградата на ТП на НОИ – Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 1, ет. 4, стая 22.

Галина ГЕОРГИЕВА

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2 коментара за “Подуправителят на НОИ Ивайло Здравков ще разясни във В. Търново промени в Кодекса за социалното осигуряване

  • Гергина
    28.09.2026 в 14:16
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    Ммммм..даааа… явно предизборната кампания за кмет на Велико Търново вече е стартирала…след като от няколко месеца представителя на НОИ не се беше повявал по медиите

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  • Явно изборите за кмет наближават. Само дето още не е ясно дали Прогресивна България или ГЕРБ ще се нахендрят с този ценен кадър където е от лобистката масонска групичка на С.Панчев и С.Ушев

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