понеделник, септември 28, 2026
Последни:
Горещи новиниСпорт

Петър Роглев приключи със златен медал Световното в Япония!

БОРБА БГ 24 четения 0 Comments

Със златен медал приключи участието си в Световното първенство по канадска борба  Петър Роглев. Старши треньорът на Armwrestling Club – ЕТЪР В. Търново съобщи новината на страницата си в социална мрежа. Преди това той записа четвърто и пето място.

Шампионатът се провежда от 22 до 28 септември в японския град град Цучиура, близо до столицата Токио.

„Днес успях да се отсрамя и аз най-накрая с едно злато… Както се казва – барабар Петко с мъжете съм и аз!

Добрин Тотев от град Долна Оряховица, който се състезава за Етърчето, завърши 7-и от 26 участници, което за 17-годишен юноша, който се състезава при мъжете, е повече от достойно представяне. Браво, Добри! Искрен Здравков от ЦСКА стана световен шампион.

Живата легенда на българската канадска борба Цветан Гашевски завърши трети при тежките. Данчо Милков от СК ЛЮБИМЕЦ остана 4-и, като беше на косъм от медала. Емо Манасиев от ЦСКА зае почетното 5-о място. Представителката ни при дамите Габриела Иванова също завърши 5-а.

Лично аз смятам, че след два дни пътуване, един ден за релакс и на следващия ден директно на състезанието, представянето ни е повече от достойно. Българите така правим – пътуваме, ден релакс и на другия ден на състезанието, независимо какъв е спортът. Часовата разлика от 6 часа също си каза думата. Аз дори тренирах в 4:30 сутринта българско време, уж да се климатизирам, ама явно и организмът има право на мнение.

Лично аз не успях да се представя точно така, както исках. Но засега си тръгвам с едно злато, дето се казва – да не съм капо!“, написа Петър Роглев.

Неговият възпитаник Добрин Тотев, ученик в ПГЛПИ „Атанас Буров“ /Горна Оряховица/, се завръща от Япония със злато и бронз при юношите, съответно на лява и дясна ръка.

Вижте още

В Поликраище закриха първенството с резултатен успех

БОРБА БГ 247 четения 0

Проектират паркинги за над 500 автомобила в старата столица

БОРБА БГ 240 четения 3
тол таксите

Цените на тол таксите се актуализират от днес, напомнят от пътната агенция

БОРБА БГ 194 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *