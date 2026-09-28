Петър Роглев приключи със златен медал Световното в Япония!

Със златен медал приключи участието си в Световното първенство по канадска борба Петър Роглев. Старши треньорът на Armwrestling Club – ЕТЪР В. Търново съобщи новината на страницата си в социална мрежа. Преди това той записа четвърто и пето място.

Шампионатът се провежда от 22 до 28 септември в японския град град Цучиура, близо до столицата Токио.

„Днес успях да се отсрамя и аз най-накрая с едно злато… Както се казва – барабар Петко с мъжете съм и аз!

Добрин Тотев от град Долна Оряховица, който се състезава за Етърчето, завърши 7-и от 26 участници, което за 17-годишен юноша, който се състезава при мъжете, е повече от достойно представяне. Браво, Добри! Искрен Здравков от ЦСКА стана световен шампион.

Живата легенда на българската канадска борба Цветан Гашевски завърши трети при тежките. Данчо Милков от СК ЛЮБИМЕЦ остана 4-и, като беше на косъм от медала. Емо Манасиев от ЦСКА зае почетното 5-о място. Представителката ни при дамите Габриела Иванова също завърши 5-а.

Лично аз смятам, че след два дни пътуване, един ден за релакс и на следващия ден директно на състезанието, представянето ни е повече от достойно. Българите така правим – пътуваме, ден релакс и на другия ден на състезанието, независимо какъв е спортът. Часовата разлика от 6 часа също си каза думата. Аз дори тренирах в 4:30 сутринта българско време, уж да се климатизирам, ама явно и организмът има право на мнение.

Лично аз не успях да се представя точно така, както исках. Но засега си тръгвам с едно злато, дето се казва – да не съм капо!“, написа Петър Роглев.

Неговият възпитаник Добрин Тотев, ученик в ПГЛПИ „Атанас Буров“ /Горна Оряховица/, се завръща от Япония със злато и бронз при юношите, съответно на лява и дясна ръка.