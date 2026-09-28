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ОбществоСвищов

150 души получиха празничен обяд в Свищов

Галина Георгиева 1 четения 0 Comments

Порциите включваха супа, основно, десерт, безалкохолно и хляб

 

РАЗДАДОХА ПРАЗНИЧЕН ОБЯД НА 150 СОЦИАЛНО СЛАБИ ЗА ПРАЗНИКА „СВИЩОВСКИ ЛОЗНИЦИ“. Това се случи пред храма „Св. Троица“, а преди това храната беше благословена от архиерейския наместник отец Руслан Личев.

Акцията се реализира по инициатива на кмета на Свищов д-р Генчо Генчев. Той беше на място заедно със зам.-кмета д-р Анелия Димитрова, за да поздрави лично присъстващите.

„Този жест към вас е израз на внимание, с което искаме да споделим заедно празничния дух и да си пожелаем здраве и благополучие за жителите на цялата община”, заяви д-р Генчев в обръщението си към хората.

Порциите бяха приготвени от служителите на Домашен социален патронаж в Общината. Представители на екипа се погрижиха и за раздаването на храната пред храма.

Обядът включваше супа със свинско месо, основно – кебапче, кюфте и ориз със зеленчуци, десерт – кекс с какао, безалкохолно и хляб.

Порциите бяха предварително опаковани и това значително улесни хората, които се възползваха от гозбите.

Галина ГЕОРГИЕВА

 

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