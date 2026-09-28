Разкриха две кражби, издирват апаш, задигнал пари от офис

Взломна кражба на пари от фирмен офис във Велико Търново, разследват служители на местното полицейско управление.

В хода на проведените действия по разследването е установено, че посегателството е извършено в нощта на 24 срещу 25 септември, чрез разбиване на прозорец. Отнети са оборотните пари на фирмата. Извършен е оглед на местопроизшествието.

По случая е започнато досъдебно производство.

За часове служители на полицейското управление в Стражица са разкрили домова кражба. На 27 септември следобед съдействие в полицейското управление е потърсила местна жителка. Тя обяснила, че от жилището и са изнесени вещи. Изпратеният на адреса полицейски екип е установил, че извършителят е проникнал в апартамента чрез взломяване на две входни врати. От проведените действия по разследването е установено, че съпричастен към извършеното деяние е 47-годишен местен жител, известен на полицията и многократно осъждан. При последвала проверка в имота, който обитава са установени част от откраднатите вещи. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

Същия ден криминалисти от полицейското управление в Павликени са разкрили автор на джебчийска кражба. Жена от с. Върбовка се оплакала, че докато пазарувала в магазин в Павликени е установила липсата на портмонето си. Малко след подадената жалба е установено, че извършител на посегателството е 31-годишен от с. Морава. Материалите по случая ще бъдат докладвани в прокуратурата.