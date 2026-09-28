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Ремонтираните улици в Старо Търново вече се рушат

Михаил Михалев 0 четения 0 Comments

Голяма част от ремонтираните през 2018 година улици във великотърновския квартал „Варуша“ вече се рушат, алармираха читатели на „Борба“. Наш екип се убеди в твърденията им на място.

Калдъръмената настилка на много места вече е компрометирана. Дупки са зейнали на улица „Драгоман“ и в други отсечки, които бяха ремонтирани само преди 8 години. Компрометирани са тротоарни настилки и павета.

Проектът от 2018 година беше най-мащабната инициатива за обновяване на градската среда в Стария град и кв. „Варуша“. Той беше финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и струваше над 11 милиона лева.

Проектът обхвана общо 38 улици и площадни пространства в старата част на Велико Търново. Конкретно за подобряване на инфраструктурата и облагородяването на кв. „Варуша“ бяха заделени около 2,3 милиона лева. Извърши се цялостна подмяна на старите водопроводи, последвана от ремонт на уличните настилки. Запазени бяха автентичните камъни и павета. Още тогава обаче се появи недоволство от свършената работа. Местни жители твърдяха, че ремонтите са некачествени и няма да издържат дълго.

Напрежение създаде и фактът, че 14 от улиците в квартала останаха извън проекта, и до днес за тях се търси допълнително финансиране. По думите на кмета Даниел Панов те са включени в приложение 3 в инвестиционната програма. Идеята е да бъдат сменени водопроводите, след което да се премине към ремонт на настилките.

рушат

Михаил МИХАЛЕВ

 

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