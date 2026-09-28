С десет души лясковчани постигнаха категоричен успех и поведоха в класирането

Втора победа във втория си мач от първенството на Елитната областна група спечели „Левски” /Лясковец/. Първото домакинство за сезона срещу „Бъдеще 2010“ /Бутово/

завърши по най-добрия начин – три точки, три безответни гола и нов силен мач на тима. При това лясковчани постигнаха успеха с 3:0 в намален състав, след като в края на първото полувреме Кристиян Славчев получи директен червен кртон за удар на съперник при спряна игра.

Точни за домакините бяха Веселин Ангелов, Даниел Димитров и Венцислав Свиленов.

Така след два кръга „Левски” е с пълен актив от 6 точки и голова разлика 8:0.

„Продължаваме да играем мач за мач и да се раздаваме на 100%. За нас колективът е на първо място. Благодарим на всички, които бяха с нас на стадион „Михаил Алексиев“. Продължаваме заедно!, коментира след края на срещата старши треньорът на „Левски” Стелиян Станчев. Воденият от него тим е на първо място в класирането по голова разлика, с равен борй точки със “Земеделец 93“ /Козловец/ и „Лозен 1924″ /Сухиндол/.