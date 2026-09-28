С два спектакъла завърши Лятната театрална академия в Килифарево

Децата посветиха представленията си на актрисата Стефка Петрова и на юбилея на Младежкия дом

С ДВА СПЕКТАКЪЛА ЗАВЪРШИ И ТАЗИ ГОДИНА РАБОТАТА СИ ДЕТСКАТА ЛЯТНА ТЕАТРАЛНА РАБОТИЛНИЦА В КИЛИФАРЕВО. В две поредни петъчни вечери в салона на Народно читалище „Напредък-1884“ малките артисти на д-р Саид Джамбазов представиха „Весела Коледа“ по Теодора Попова и „Комедия под бесилката“ по Панчо Панчев.

„За моя огромна радост и това лято в работилницата участваха много деца на различна възраст, затова и успяхме да запазим двата състава – Детско театрално студио „Фъстъците“ и Младежкото театрално студио „Талантино“. Първи на сцената излязоха „фъстъците“ и на границата между есента и лятото изиграха коледно представление. Избрахме точно това заглавие в памет на актрисата Стефка Петрова, която постави този спектакъл в същата студия през 2013 година“, разказва д-р Джамбазов. След това припомня, че в 16-годишната история на Лятната театрална работилница няколко сезона Стефка Петрова е била ръководител на детското театрално студио. Някои от порасналите вече артисти, които продължават да играят в Младежкото театрално студио, са учили основните правила на театъра, опознавали са сцената и са правили своите първи стъпки на нея под ръководството на обичаната търновска актриса.

Премиерата на младежите се състоя миналата вечер. Тяхното заглавие „Комедия под бесилката“ по Панчо Панчев препълни салона на читалището в Килифарево. „Този спектакъл е забавен и тийнейджърите го играят с много ентусиазъм. Преди осем години го направихме заедно с мои ученици в Народно читалище „Факел“ в София и видях какъв ефект имаха думите на Панчо Панчев и върху младежите, и върху публиката. Затова реших да го направя и с децата от Килифарево“, обяснява д-р Саид Джамбазов, и допълва, че двата спектакъла имат напълно различни сюжети, но целта е една – да ни припомнят, че ценностите като справедливост, обич, милосърдие и благотворителност ни правят повече човеци и могат да надделеят над алчността, злобата, лъжата и себелюбието.

Лятната театрална работилница съществува от 2010 г. към Младежкия дом в Килифарево, който е филиал на Младежкия дом във Велико Търново.

Създадена е от д-р Саид Джамбазов, който е специалист по дентална медицина. Повече от 200 млади артисти са преминали през заниманията за всичките тези години. Това лято в работилницата са се включили 13 деца и осем младежи. Двата спектакъла, които те са подготвили, са били посветени и на 50-ата годишнина от откриването на Младежкия дом в града. Помощник-режисьор е Тереза Баевска, а домакин на всички репетиции винаги е председателят на Младежкия дом Тодор Тодоров.

Освен театралните спектакли през лятото децата имат зад гърба си и куп други празнични програми – за Великден и Коледа, за Благовещение и Баба Марта, за националния празник 3 март, майсторят мартеници и сурвакници. „Занимаваме се целогодишно по желание на децата. Тук те стават общност, репетициите ги дисциплинират, защото всички са наясно, че изберат ли да участват с представление или някаква празнична програма, дават дума и трябва да я спазят. Иначе провалят работата на всички“, казва още Саид.

Сашка АЛЕКСАНДРОВА