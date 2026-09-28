С ишмере по стара рецепта самодейците от Каранци се отличиха в деветото издание на фолклорния празник в Правда

„На празник в село Правда“ се удивиха от кулинарната изложба с ястия от тиква. В деветото фолклорно издание на празника, организиран от НЧ „Звезда – 1905“, Кметството, ПК „Надежда“ и с подкрепата на Община Горна Оряховица, изобилстваше от сладки и солени ястия от тиква, както и пунш от есенния плод.

На специални щандове бяха подредени, наред с традиционните печена тиква, тиквеници и сладкиши с тиква, също и бонбони от тиква, мъфини с тиква, крем карамел с тиква и т.н.

Бяха раздадени много награди, но тази на Община Горна Оряховица е с особена тежест. Тя бе присъдена на самодейците от с. Каранци за традиционното ястие ишмере, приготвено по стара автентична рецепта. Ишмере е традиционна местна сиренова каша с печено брашно и масло, която е част от кулинарното наследство на полскотръмбешкото село.

Особен акцент тази година бяха здравословните блюда от тиква с добавки от чия, кафява захар, оризови кори, кокосово масло и кокосова захар, овесени ядки и др. Всички тези кулинарни изкушения бяха оценявани от представители на организаторите.

След дегустацията бяха определени и най-добрите майстори кулинари. С отличието за най-добре аранжирана маса се сдобиха самодейците от НЧ „Иван Вазов – 1893“ – с. Първомайци. В категорията за солено изделие с тиква победителки са кулинарите от Клуба на пенсионера в Крушето, а призът за сладко изделие с тиква е за самодейките от НЧ „Градина – Върбица – 1894“ – с. Върбица. Награда за най-отрупана с вкусни тиквени ястия маса журито присъди на самодейките от НЧ „Пробуда – 1922“ от с. Янтра. Най-доброто традиционно изделие с тиква бе на кулинарките от Клуба на пенсионера във Върбица. Екипът на ДГ „Здравец“ в Първомайци бе отличен за нетрадиционно изделие с тиква.

Наградата за най-оригинална презентация отиде при НЧ „Напредък – 1906“ от Крушето.

Кулинарките от читалището в гр. Бяла, област Русе, заслужиха отличието в категорията „Да си оближеш пръстите“. Най-автентична трапеза бяха подредили самодейците от читалището в с. Малчика, община Левски.

Наградата на председателя на НЧ „Звезда – 1905“ – с. Правда, за най-добре изпечена тиква отиде при Кметство Крушето, приза на кмета на с. Правда пък получиха самодейките от НЧ „Градина – Върбица – 1894“ от с. Върбица.

Освен на кулинарната изложба присъстващите се насладиха и фолклорна програма, в която взеха участие изпълнители и състави от общината и региона.

Наред с тиквените ястия гостите имаха възможност да похапнат и от традиционната за село Правда агнешка чорба.

Ана РАЙКОВСКА