Вода от язовир „Александър Стамболийски“ ще полива стадион

До 3780 кубика годишно ще се ползват за зелените площи на спортното съоръжение

ВОДА ОТ ЯЗОВИР „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ ЩЕ НАПОЯВА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ НА СТАДИОН „ГАНЧО ПАНОВ“ В ПАВЛИКЕНИ. Министерството на околната среда и водите е започнало процедура за изменение на действащото разрешително за водовземане, като към досегашните цели се добавя и спортното съоръжение.

Предвижда се за тревните площи на стадиона да могат да се използват до 3780 куб. метра вода годишно. Поливането ще е разрешено в периода от април до октомври.

Промяната е в разрешително от 19 май 2015 г. за водовземане от язовира, като досега животворната течност се оползотворяваше за нуждите на зоопарка в Павликени, за напояване на зелените площи на площад „Свобода“ и за пълнене на езерото „Водно огледало“ в парк „Кирил Раков“.

След изменението общият разрешен лимит достига 10 500 куб. метра годишно.

За използването на водните количества за стадиона трябва да бъде монтирано водомерно устройство съгласно нормативните изисквания. Титулярят на разрешителното следва да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“, когато съоръжението е готово за пломбиране.

Самото водовземане няма да бъде безусловно. То ще се провежда съобразно месечен график за използване на водите на комплексните и значими язовири, утвърждаван от министъра на околната среда. Така използваните количества ще зависят от режима, определян за язовира.

Галина ГЕОРГИЕВА