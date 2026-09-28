Йордан Димитров и Свилен Митрофанов с отличия от Балканиадата за ветерани

Двама атлети на великотърновския клуб ”СПРИНТ- 2020” се представиха успешно на Балканското първенство за ветерани, проведено в Крайова.

Йордан Димитров стана шампион при М-55 на 5 километра спортно ходене, сребърен медалист е със щафета при Мъже 50 на 800 метра и е четвърти индивидуално на 800 метра.

Свилен Митрофанов, който стартира контузен се окичи с бронз с щафета на 4х100 м при М-55.

Междувременно с три медала и лични постижения се завърнаха състезателки на клуба от VIII национален лекоатлетически турнир „Хасково“. Мария Донева (2016 г) е първа на 200 м и трета на 60 метра. Сребърно отличие пък заслужи съотборничката й Алена Ганчева (2019 г) на скок от място.