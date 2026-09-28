За 25 години „Движи се и победи“ привлече над 21 000 души и 500 семейства

Започва есенният етап на кампанията

Четвърт век навърши кампанията „Движи се и победи“. За 25 години през всички инициативи са преминали 21 342 души, в това число и 500 семейства. Статистиката беше изнесена от организаторите в навечерието на есенния етап, който започва на 3 октомври и ще продължи до 17 октомври.

С призив към великотърновци да се включат в кампанията се обърнаха директорът на РЗИ д-р Евгения Недева, главният експерт Йорданка Илиева, секретарят на ТД „Трапезица“ Георги Димитров, директорът на дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ в Община Велико Търново Росица Димитрова, както и директорът на Младежкия дом Румен Петров.

Това ще бъде 47-а кампания на инициативата. Проявата се организира от РЗИ Велико Търново, Община Велико Търново, Туристическо дружество „Трапезица 1902”, Младежки дом Велико Търново и преминава под егидата на председателя на Великотърновския общински съвет.

По туристическите маршрути на кампанията „Движи се и победи – пролет 2026” преминаха общо 348 деца, ученици и възрастни хора, в това число и 9 семейства, съобщиха от РЗИ. Не по-малко се очаква да бъдат и хората в есенния етап.

Той ще включва три туристически маршрута. От Велико Търново до парк „Ксилифор“ на 3 октомври, от Присово до Малки чифлик и хижа „Ксилифор“ на 10 октомври и от Велико Търново до Арбанаси на 17 октомври.

Съгласно регламента на кампанията в нея могат да участват всички желаещи лица от община Велико Търново, които преминат пеша съответния туристически маршрут поне в едната посока, като на финала му се регистрират чрез попълване на специален формуляр за участие. Регистрацията на участниците ще се извършва във времето от 10.00 до 14.00 часа. За тези, които не познават маршрутите, ще бъдат осигурени водачи на групи с определени място и час на тръгване.

За кампанията са предвидени и награди. Участниците, преминали и трите обявени туристически маршрута, ще бъдат разделени в три възрастови групи 4 – 19 години, 20 – 59 години и над 60 години. Всеки участник от съответната възрастова група ще се състезава с останалите участници от възрастовата си група за голямата награда – ваучер на стойност 45 евро.

Тези, които преминат поне 2 маршрута, съответно ще се състезават за 20 евро. Наградата на председателя на Великотърновския общински съвет ще бъде присъдена на училището, участвало в поне два от трите похода и класирано по натрупани точки от абсолютен брой участници и относителен дял. За наградата на регионалния координатор на Министерството на младежта и спорта ще се надпреварват всички участници в кампанията до 29 години. Наградата на Младежки дом Велико Търново ще получи най-активният участник в спортно-туристическия празник в парк „Ксилифор“.

По традиция първият маршрут на кампанията ще стартира със спортно-туристически празник в парк „Ксилифор“. В празника децата и учениците ще се надпреварват в различни спортни дисциплини и състезания. Предвидени са туристически щафети в три възрастови групи, преодоляване на препятствия, стрелба в цел, колокрос, плажен волейбол, бадминтон, блиц-турнир по шах.

Особено интересно ще бъде състезанието „Лъвски скок” в две възрастови групи – от 1 до 4 клас и от 5 до 8 клас. Победителите в отделните спортно-туристически дисциплини ще получат съответни грамоти и награди, а за всички участници в спортно-туристическия празник организаторите са предвидили малки награди, спечелени чрез томбола.

Михаил МИХАЛЕВ