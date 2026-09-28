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„Ниш” и „Йоновка”
Общество

Започва разкопаването на „Ниш” и „Йоновка”

Ана Райковска 0 четения 0 Comments

Предстоящите ремонти на улиците „Ниш” и „Йоновка” в старата столица ще започнат с подмяна на уличните водопроводи. Проектът е на стойност 337 026,57 евро без ДДС, вече е обявена обществена поръчка за изпълнители.

Основната цел на проекта по част ВиК и на двете възлови пътни артерии е подмяна на съществуващите улични водопроводи, като се изпълнят връзки с участъци от водопроводи по съществуващите странични улици и сградните водопроводни отклонения. Освен това се предвижда реконструкция на съществуващата канализация, уличните оттоци и монтаж на нови, както и нов линеен отводнител. За ул. „Йоновка” те се включват към новопредвидените улични ревизионни шахти в участъка от РШ1 до  съществуващата РШ на ул. „Никола Габровски“.

Сградните канализационни отклонения ще се пресвържат към новопроектирания уличен канал.

При ВиК ремонта на „Ниш” сградните водопроводни отклонения също се подменят от новия уличен водопровод до нови тротоарни спирателни кранове или само се подвързват.

Ана РАЙКОВСКА

Снимката е илюстративна.

 

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