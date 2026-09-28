Звезди на световната гастрономия, сред които рекордьор на Гинес, си дават среща на Фестивала на горнооряховското гърне

Седем топ готвачи и истински звезди на световната гастрономия са специални гости на третото издание на Фестивала на горнооряховското гърне тази година.

Празникът, посветен на местния специалитет и тест за всяка горнооряховска снаха, ще се проведе от 2 до 4 октомври до паркинга на Летния театър в железничарския град. В съботния ден от 15,30 ч. в Алея „Вкусно” представителите на гилдията от Гърция, Тунис, Турция и България ще покажат своето майсторство и ще изненадат посетителите на фестивала. А ето и кратка визитка на всеки от тях.

Александра Аграфиоти, възпитаник на СУ „Кв. Климент Охридски” е човекът зад много от международните гастрономически срещи между България и Гърция.

Заедно с Executive Chef Стилианос Дингас тя е съосновател на Tastynation Greece, а днес заема позицията вицепрезидент на Tastynation Global. Двамата стоят зад редица международни гастрономически инициативи, които представят гръцката кухня в България и българската кухня в Гърция.

Самият Стилианос Дингас, с повече от 33 години професионален опит, е международно признат кулинарен експерт, преподавател, гастрономически изследовател и един от активните посланици на съвременната гръцка гастрономия.

Той е специалист и в областта на кулинарното опушване, като разработва собствени техники и методи, използвани както в професионалните кухни, така и в хранително-вкусовата индустрия.

Следващият в списъка от специални гости е Executive Chef Öner Çulfaz.

Световно признат кулинарен лидер, визионер и една от влиятелните фигури в съвременната гастрономия, с повече от 30 години професионален опит. Той е президент на TEŞPAKON – Федерацията на професионалните готвачи, сладкари и пекари на Турция, която обединява десетки хиляди професионалисти чрез широка мрежа от кулинарни организации. Паралелно с това е и президент на World Islamic Culinary Society (WICS) – международна организация, работеща за развитието на гастрономическото сътрудничество и халал кулинарната култура.

Професионалният му път започва през 1992 г., а талантът, дисциплината и лидерските му качества го отвеждат до позицията Executive Chef в световни хотелски брандове като Radisson Blu, Sheraton, Marriott International и JW Marriott.

Като международно сертифициран кулинарен съдия, той е участвал в над 300 престижни международни състезания по света. Сред най-впечатляващите му постижения са 3 световни рекорда на Гинес, реализирани с екипа му – за най-голямата баклава, най-голямата торта и невероятните 1453 различни вида предястия.

Шеф Владимир Петков е президент на Tastynation Global – България.

Роден през 1981 г., той изгражда своята професионална основа чрез специализирано кулинарно образование, което завършва с отличие. След това продължава развитие в престижната Inter Menu Culinary Academy, където също завършва с отлични резултати. От 2024 г. е част от ръководството на METRO Academy Bulgaria, където предава опит и знания на свои колеги.

Шеф Еда Тунджел е съвременен представител на новото поколение жени – лидери в гастрономията.

Основател е на гастрономическия бранд Harzemmutfak, който представя съвременната идентичност на турската кухня чрез иновации, автентичност и творчески подход към бизнеса.

От 2017 г. е активен член на Taşpakon (Турската федерация на готвачите), където участва като международен кулинарен съдия, консултант по гастрономия и координатор на професионални конференции.

В периода 2016-2020 г. заема длъжността изпълнителен мениджър на кухнята в Sultan Sarayi Meat Restaurant, където отговаря за организацията на кухненските процеси, ръководството на екипа и усъвършенстването на обслужването и преживяването на гостите.

Шеф Георгиос Тзикас – 30 години страст към гастрономията!

Професионалният му път започва през 1994 г. и преминава през едни от най-престижните кулинарни среди в Гърция – петзвездни хотели, ресторанти от висок клас и големи туристически комплекси в популярни дестинации като Халкидики, Кос и Алонисос. Сред квалификациите му има една, която особено го отличава – специализация в месарството. Той е завършил Школата за месопреработвателни професии, задълбочавайки познанията си за месото и неговата професионална обработка.

Executive Chef Ameur Letaief е международен кулинарен експерт от Тунис.

С над 20 години опит в международната гастрономия, той е утвърдено име в кулинарния свят. Изгражда кариерата си между Северна Африка, Близкия изток и страните от Персийския залив.

Като шеф-готвач е познат със своя подход към тунизийската, средиземноморската и международната кухня, в който традиционните вкусове срещат модерни техники и съвременен прочит.

Днес Ameur Letaief е и активна част от международната гастрономическа общност, международен съдия в кулинарни състезания, ментор и консултант.

Рецептата за горнооряховското гърне е поне 150-годишна, със специалитета посрещали и цар Борис III. Основната съставка са телешките жили. Слагат се моркови, пащърнак, целина, лук, чесън и два-три картофа. Подправките са дафинов лист, бахар, черен пипер на зърна, червен пипер, сол на вкус, домат и накрая се залива с червено вино. Приготвя се дълго, пече се 10 – 12 часа, но търпението си заслужава.

Ана РАЙКОВСКА