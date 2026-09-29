100 години футбол празнуваха в павликенското село Върбовка

100 години футбол отпразнуваха в павликенското село Върбовка. Тържеството уважиха кметът на Обкина Павликени инж. Емануил Манолов и председателят на Зоналния съвет на БФС във Велико Търново Камен Алексиев. В празника на стадиона се включиха бивши и настоящи футболисти, деятели, деца и жители на селото. Те бяха зарадвани с програма и футболен мач между отбори от Върбовка и Батак. На терена излязоха и деца, които също показаха добри футболни умения.

Камен Алексиев отличи кмета на селото Антон Антонов с плакет от името на Зналния съвет на Футболния съюз. Подаръци и награди от Община Павликени връчи кметът инж. Емануил Манолов.