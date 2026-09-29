След 60 години усилия! Останките на цар Самуил се връщат у дома

Постигнахме историческо споразумение за връщане на тленните останки на цар Самуил, съобщи премиерът Румен Радев в началото на заседанието на правителството.

Премиерът добави, че това е в резултат на интензивни преговори между България и Гърция.

На 3 октомври, събота, сутринта ще бъда в Музея на византийската култура в Солун, където на церемония с домакин министър-председателя на Гърция на българската държава официално ще бъдат предадени тленните останки на цар Самуил, съобщи премиерът.

Той информира, че след транспортирането им със самолет „Спартан“ до София те ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата „Света София“, където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в християнството. Радев каза, че в същия ден в 12:30 ч. кани всички българи на площад „Батенберг“ пред Княжеския дворец в София за посрещането на тленните останки на цар Самуил. След това, заедно с шествие, да го изпратим до „Света София“ в последния му път, допълни той.

На България ще бъдат предадени и останките от други два саркофага, открити в същата църква, принадлежащи на цар Гавраил Радомир и на други членове на царското семейство.

На днешното заседание кабинетът ще одобри текста на споразумението между България и Гърция, с което ще бъде упълномощен министърът на културата да го подпише заедно със своя гръцки колега. Споразумението предвижда реципрочно предаване за съхранение на исторически артефакти, както и на религиозни и културни артефакти и реликви, каза Радев.

По думите му стремежът на българската държава да си върне тленните останки на цар Самуил датира още от 1965 г., когато световноизвестният гръцки археолог проф. Николаус Муцопулос ги открива при разкопки в изградената от Самуил базилика на остров Свети Ахилий в Малкото Преспанско езеро, където е била лятната резиденция на Самуил.

Премиерът Радев подчерта, че вече шест десетилетия не са преставали усилията на българската държава да си върне тленните останки на цар Самуил.

„На нас се падна историческата чест да го постигнем и искам да изразя своята най-дълбока благодарност на премиера на приятелска Гърция Кириакос Мицотакис за държавническата визия, политическата смелост и волята да постигнем заедно това споразумение, което свързва още по-силно нашите две страни“, каза Радев.

Той изтъкна, че днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави, а общото им членство в ЕС спомага всяка от страните да разбира по-добре чувствителността на другата.

БТА