Близо 29% от българите са в риск от бедност, всяко трето дете – също

Близо 29% от хората в България живеят в риск от бедност , каза председателят на Икономическия и социален съвет (ИСС) Зорница Русинова пред журналисти по време на обществената консултация в Министерския съвет на тема „Предизвикателства и рискове пред кодифицирането на законодателството в областта на социалната подкрепа и отражението му върху адекватността на социалните плащания“, организирана от ИСС и Министерството на труда и социалната политика.

„Българските синдикати и граждански организации, Министерският съвет и в частност Министерството на труда и социалната политика, заедно с представители на законодателната власт, се обърнаха към нас да организираме тази дискусия, защото на практика ние представляваме широк спектър от интересите на обществото“, каза пред медиите Русинова. Тя припомни, че през последните повече от 10 години са направени много промени в социалното законодателство – по отношение на хората с увреждания, обособяването на социалните услуги в отделен закон, както и промяната в начина на социално подпомагане, включително въвеждането на линията на бедност.

„Виждаме обаче, че независимо от значително увеличения ресурс, например по Закона за хората с увреждания и Закона за личната помощ, както и при социалните помощи, които са нараснали значително през последните години, все още всяко трето дете в България е в риск от бедност, а близо 29% от хората живеят в риск от бедност“, заяви Зорница Русинова. Това, по думите ѝ, означава, че може би е настъпил моментът не просто да се променят определени показатели, като размерът на семейните помощи за деца или помощите за отопление, а да се търси нов модел на социална подкрепа.

Председателят на ИСС каза, че подобна мащабна промяна трябва да има за цел не само да осигури адекватен ресурс, но и той да бъде насочван там, където има реална необходимост, и да води до конкретен резултат за хората, които ползват тази подкрепа.

Целта е хората да достигат до по-голяма самостоятелност, да водят независим живот и постепенно да имат нужда от по-малко подкрепа, а не да стават все по-зависими от системата, обясни Русинова във връзка с целта на промените. Тя изрази надежда, че в резултат на тази дискусия оттук нататък, евентуално като част от управленска програма или законодателна инициатива, ще започне работа по подобно обединяване и кодифициране на законодателството в социалната сфера.

Зорница Русинова каза, че в момента има над 60 различни мерки за социално подпомагане и подкрепа, които хората могат да получават. Министърът на труда и социалната политика спомена девет закона, а колегите от Агенцията за социално подпомагане посочиха близо 25 закона, така че сме наясно, че понякога дори самите служители в социалните служби или в местните власти изпитват затруднения при прилагането на законодателството заради честите и бързи промени, които са правени през годините, посочи Русинова.

Това според нея неминуемо се отразява и на хората, които трябва да се възползват от тези мерки и услуги. „Затова се надявам, че ние, като представители на обединения глас на българското общество чрез организациите, представени в ИСС, ще можем да катализираме тази промяна, което е и основната цел на днешната дискусия“, отбеляза Зорница Русинова.

БТА