Млади кардиолози ще консултират безплатно на Ксилифор

Възрастни хора ще завъртят „Колелото на сърцето“

Млади кардиолози от МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ ще мерят безплатно кръвното налягане и ще дават консултации на желаещите.

Това ще се случи по време на есенния етап от кампанията „Движи се и победи“ на 3 октомври от 10.00 до 14.00 часа в парка „Ксилифор“, съобщи директорът на РЗИ д-р Евгения Недева. Инициативата е и във връзка със Световния ден на сърцето и се провежда под надслов „Не пропускай нито един удар!“.

Младите кардиолози ше извършват измерване на кръвно налягане и консултиране на участниците, като ще дават индивидуални насоки за профилактика и грижа за сърдечното здраве. Заедно с медицинската част са подготвени забавни и образователни изненади за ученици и възрастни.

За възрастните ще бъде организирано „Колелото на сърцето“ – интерактивна викторина с въпроси за кръвното налягане, движението, храненето, рисковите фактори и признаците на сърдечносъдови заболявания. След измерване на кръвното налягане участниците ще могат да завъртят колелото и да проверят знанията си.

„За учениците сме подготвили образователни карти „Сърце“, чрез които по забавен и достъпен начин ще научат повече за това как работи сърцето и как ежедневните ни избори могат да му помогнат да бъде здраво“, съобщи д-р Недева.

В рамките и на трите похода от кампанията, съответно на 3, 10 и 17 октомври, на крайните пунктове за регистрация ще бъдат разкрити тематични пунктове за превенция на рисковите фактори за здравето, а за всички участници по желание ще бъде осигурено измерване на кръвното налягане.

Михаил МИХАЛЕВ