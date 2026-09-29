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МОСТ В ПЛАКОВО
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Настояват за спешен оглед на мост в Плаково, който свързва цял квартал със селото

Галина Георгиева 7 четения 0 Comments

Съоръжението е компрометирано и създава опасност за преминаващите

 

МОСТ В ПЛАКОВО СЕ НУЖДАЕ ОТ УКРЕПВАНЕ И ПОДДРЪЖКА ЗАРАДИ ВЛОШЕНО ТЕХНИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ. За това алармира кметът на селото Петя Тотева, която е сезирала Община Велико Търново за проблема и призова за спешен оглед на съоръжението.

Конструкцията е с напукан асфалт, слягане на страничните предпазни парапети и рушаща се основа, от която падат камъни в дерето.

„Редно е да се направи укрепване своевременно, преди да се стигне до по-сериозни последствия. Това мостово съоръжение е единствената алтернатива за преминаване към цял квартал в селото, в който има 30 къщи. В тях живеят около 60 души“, обясни Тотева.

Кметът посочи, че увреждането на моста е свързано с преминаването на бетоновози и друга тежка техника. Вследствие заселването на нови жители напълно естествено настъпил и ръст на строителството в района, коментира Тотева.

„Ние, от Кметството, не можем да ги спрем. Не сме КАТ. Няма как да ги глобим, защото хората има разрешително за строеж и това е единственият възможен път до имотите“, заяви тя.

Допълни, че мостът се ползва и от тежка земеделска техника предвид факта, че в района кипи усилена обработка на плодородни ниви.

Изрази тревога, че ако не се вземат мерки веднага, през есента конструкцията ще се компрометира драстично.

Галина ГЕОРГИЕВА

 

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