Невролог става директор на търновската болница

Д-р Ангел Ангелов спечели конкурса за нов шеф на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“

Д-Р АНГЕЛ АНГЕЛОВ ПОЕМА УПРАВЛЕНИЕТО НА НАЙ-ГОЛЯМАТА БОЛНИЦА В РЕГИОНА – МОБАЛ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“. Той спечели конкурса за изпълнителен директор на лечебното заведение, а финалните резултати бяха обявени на официалния сайт на здравното министерство на 29 септември.

До сега медикът беше началник на отделението по „Неврология“. Новият шеф поема управлението на областната клиника от своя предшественик д-р Даниел Илиев.

Д-р Ангелов е родом от Русе и е възпитаник на Медицинския университет в Плевен. Придобива специалност „Неврология“ в столичната ИСУЛ. Стартира кариерата си в Окръжната болница в родния си град, а след това заминава да практикува в Германия. В немската страна първоначално работи в болница за рехабилитация на пациенти, претърпели инсулти – „MEDIAN KlINIK“. След това става част от екипа на „HELIOS KLINIK“, където е назначен за главен лекар и завеждащ интензивен неврологичен сектор.

Бил е консултант към немската здравна каса.

През 2024 г. постъпва на работа в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ , а от септември 2025 г. е назначен за завеждащ на Неврологично отделение след пенсионирането на д-р Евгени Недялков. Благодарение на д-р Ангелов в търновската болница бяха утвърдени някои от най-съвременните методи за диагностика и лечение на неврологични заболявания.

Галина ГЕОРГИЕВА