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10-ГОДИШЕН ДОГОВОР
Горна ОряховицаОбщество

Още 10 години ще работи Автоматичната измервателна станция на въздуха в Горна Оряховица

Галина Георгиева 0 четения 0 Comments

ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА ИСКА ОТ ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА НОВ, 10-ГОДИШЕН ДОГОВОР за безвъзмездно вещно право на ползване върху недвижимия имот, в който работи Автоматичната измервателна станция на въздуха.

От ведомството посочват, че това е необходимо с оглед на обезпечаване на условия за осъществяване на публичните функции на институцията по мониторинг на качеството на въздуха.

Съоръжението следи за нивата на азотен диоксид, серен диоксид, озон, фини прахови частици и др. Данните са достъпни за обществеността и в същото време се събират и обработват от Националната автоматизирана система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух

Теренът, върху който е разположена станцията, е с площ 60 кв. м. Текущият контракт изтича на 25.01.2027 г.

Разходите за ползването и подобрения на имота по време на експлоатацията през следващото десетилетие отново ще са за сметка на Изпълнителна агенция по околна среда.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимката е илюстративна.

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