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Откриха учебната година в Стопанската академия, Виктория Борисова е отличник на випуска

БОРБА БГ 0 четения 0 Comments

Стопанската академия в Свищов тържествено посрещна своя 91-ви випуск. Церемонията събра академичната общност, представители на местната власт, партньорски организации, финансови институции, бизнеса и директори на свищовски училища.

Тържеството бе открито от ректора доц. Марин Маринов, който отправи приветствие към студентите, преподавателите и служителите. Той подчерта особеното значение на новата академична година, в която академията отбелязва 90 години от своето създаване.

По традиция по време на церемонията бяха връчени стипендии и награди на отличили се студенти. Отличник на випуска стана Виктория Борисова, а с наградата на ректора и академичното ръководство бе удостоен Ивайло Василев.

Стопанската академия
Отличените студенти по време на церемонията

Приветствия към академичната общност отправиха кметът на община Свищов д-р Генчо Генчев, Николай Чернев, Михаела Миронова – председател на Студентския съвет. От името на първокурсниците приветствие поднесе Александра Павлова, приета с максимален бал в специалност „Бизнес информатика“.

След тържествената церемония гостите поднесоха цветя пред паметника на Димитър Ценов. За новоприетия 91-ви випуск бяха организирани и информационни срещи с деканите на четирите факултета и срещи по катедри.

Снимки: Стопанска академия

 

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