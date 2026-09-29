Павликени се завръща в Асоциацията на дунавските общини

Павликени беше домакин на заседание на Управителния съвет на Асоциацията на дунавските общини „Дунав“. Един от акцентите на срещата беше завръщането на Община Павликени в АДО „Дунав“ и възстановяването на нейното членство в асоциацията.

В заседанието участваха представители на общините Белене, Тутракан, Русе, Долна Митрополия и Ценово.

Община Павликени беше член на АДО „Дунав“ в предходен период, а след решение на Общинския съвет от сесията през месец февруари отново подаде заявление за членство. За представители на общината в Общото събрание са определени кметът инж. Емануил Манолов като делегат и заместник-кметът инж. Анастасия Вачева като заместник-делегат. Членството е в сила от датата на решението на Управителния съвет – 24 септември.

На заседанието беше преизбрано и ръководството на асоциацията за нов двугодишен мандат. Милен Дулев, кмет на община Белене, продължава да бъде председател на Управителния съвет на АДО „Дунав“, а за заместник-председатели бяха преизбрани Пенчо Милков, кмет на община Русе, и д-р Димитър Стефанов, кмет на община Тутракан. За изпълнителен директор за нов двугодишен мандат беше преизбрана Маргарита Цекова. Всички решения бяха приети единодушно.

Г-н Дулев приветства завръщането на Община Павликени и разширяване на териториалното покритие на АДО, а инж. Манолов сподели, че участието му в заседанието на УС му е дало възможност да се запознае отблизо с активната работа на асоциацията в широк кръг от направления и потвърди убеждението си в ползите от участието на общината в АДО „Дунав“.

Сред акцентите в заседанието беше и разширяването на партньорствата за популяризиране на Дунавския регион.

Управителният съвет даде съгласие за подписване на Меморандум за сътрудничество с „Диджитал Сова“ ЕООД – оператор на инициативата „Дунав Ултра“ и Dunav Ultra App. Партньорството ще съчетае институционалната мрежа и контактите на АДО „Дунав“ с дигиталните и комуникационните инструменти на инициативата за по-добро представяне на региона.

Управителният съвет одобри и участието на АДО „Дунав“ в новия проект BlueMissionDBS2030, финансиран по Програма „Хоризонт Европа“. Проектът е насочен към подкрепа на трансграничния диалог, разширяване на приложението на работещи решения и мобилизиране на финансиране в региона на Дунав и Черно море в рамките на европейската Мисия „Океан“ 2030.

В рамките на заседанието бяха обсъдени и актуални въпроси от пряк интерес за дунавските общини – работата по транснационалната номинация „Граници на Римската империя – Дунавски Лимес“ за включване в Списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, финансирането за аварийни дейности за контрол на комарните популации и очакваното публикуване на обществена поръчка за избор на изпълнител за третиране срещу комари през 2027–2028 г. Управителният съвет реши АДО „Дунав“ да поиска среща с Министерството на здравеопазването по темата.

Заседанието в Павликени постави началото на нов етап в съвместната работа на АДО „Дунав“ и Община Павликени и очерта конкретни следващи стъпки за засилване на сътрудничеството между дунавските общини, обмена на европейски опит и общото им представяне на национално и международно ниво.