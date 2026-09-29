Пет медала за Карате клуб „Етър“ от Bucharest Open

През отминалия уикенд състезателите на Карате клуб „Етър“ /Велико Търново/ участваха в два международни турнира – Bucharest Open и Croatia Open, като отново показаха добра подготовка, характер и желание за развитие, информира старши треньорът Николай Лесичков.

В столицата на Румъния клубът се представи с четирима млади състезатели, които спечелиха пет медала. Дарина Кабакчиева е първа на ката до 10 години, а Мария Валериева взе златния медал на кумите в категория -35 кг в същата възраст.

Съотборничката им Михаела Димитрова е сребърна медалистка на кумите, бронзова на ката и на кумите Шобу Ипон, също до 10 години.

Юношите на клуба взеха участие в силния международен турнир Croatia Open, където затвърдиха добрите си игри и продължават да трупат ценен международен опит.

Денислав Радев е пети при кадетите в -52 кг, а Георги Марков седми при юношите до 18 години.

„Поздравления за всички наши състезатели за труда, характера и представянето!

Турнир след турнир – крачка напред, нов опит и още по-високи цели! Работим. Развиваме се. Продължаваме напред!“, коментира Николай Лесичков.