„Победа“ /Кесарево/ с категорична победа в Горско Ново село
„Победа“ /Кесарево/ спечели гостуването на „Ботев“ /Горско Ново село/ с 0:4 от третия кръг в първенството на Областна футболна група- юг. Селекцията на Траян Русев изигра силен мач и заслужено си тръгна с трите точки. Много проблеми на домакините създадоха фланговите футболисти Мариян Иванов и Мариян Ал- Харъке, които бяха замесени в головете и опасностите създадени от гостите. Първият откри резултата, като довкара топката във вратата на „Ботев“ в разбъркване. Вторият прехвърли вратарят с техничен удар от дистанция и разликата набъбна на 0:2. Третото попадение за тима от Кесарево бе автогол след прострелно центриране на Мариян Ал- Харъке, а четвъртото заби Мариян Иванов след пас от фланга.
Областна група- юг, III кръг
Резултати:
ФК “Стрела” /Самоводене/- ФК “Росица” /Поликраище/ 7:0
ФК “Янтра” /Драганово/- почива
ФК “Олимпиакос” Никюп- ФК “Долна Оряховица” 0:7
ФК “Ботев” Горско Ново Село- ФК “Победа” Кесарево 0:4
ФК “Вихър” Добри Дял- ФК “Ресен 2023” Ресен 2:1
ФК “Първомайци”- ФК “Спортист” Козаревец 5:0