„Победа“ /Кесарево/ с категорична победа в Горско Ново село

„Победа“ /Кесарево/ спечели гостуването на „Ботев“ /Горско Ново село/ с 0:4 от третия кръг в първенството на Областна футболна група- юг. Селекцията на Траян Русев изигра силен мач и заслужено си тръгна с трите точки. Много проблеми на домакините създадоха фланговите футболисти Мариян Иванов и Мариян Ал- Харъке, които бяха замесени в головете и опасностите създадени от гостите. Първият откри резултата, като довкара топката във вратата на „Ботев“ в разбъркване. Вторият прехвърли вратарят с техничен удар от дистанция и разликата набъбна на 0:2. Третото попадение за тима от Кесарево бе автогол след прострелно центриране на Мариян Ал- Харъке, а четвъртото заби Мариян Иванов след пас от фланга.

Областна група- юг, III кръг

Резултати:

ФК “Стрела” /Самоводене/- ФК “Росица” /Поликраище/ 7:0

ФК “Янтра” /Драганово/- почива

ФК “Олимпиакос” Никюп- ФК “Долна Оряховица” 0:7

ФК “Ботев” Горско Ново Село- ФК “Победа” Кесарево 0:4

ФК “Вихър” Добри Дял- ФК “Ресен 2023” Ресен 2:1

ФК “Първомайци”- ФК “Спортист” Козаревец 5:0