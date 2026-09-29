вторник, септември 29, 2026
Последни:
булдозер
Горещи новиниЕленаОбщество

Почистиха с булдозер непроходим път до балканско село, макар и за трима жители

Михаил Михалев 0 четения 0 Comments

Пътят до еленското село Николчовци беше разчистен с помощта на булдозер. Любопитен факт е, че регистрираните жители на малкото населено място са едва трима. Но от местната администрация подчертават, че става въпрос за път, който води до домовете на хората, независимо колко голямо е селото.

Работата на терен беше ръководена от заместник-кмета Николай Давидков. Пътят беше приведен в състояние, което позволява на хората да достигат с автомобили до домовете си.

Селото е възникнало около XIII век. По време на обсадата на Велико Търново от турците част от болярите, книжовниците от Търновската книжовна школа на Патриарх Евтимий, благородниците и първенците от града решават да излязат през таен подземен изход под река Янтра и да отидат в Преслав.

булдозер

Изпращат вестоносци да огледат пътя, но се оказало, че околността е завзета от турците, и решават да се заселят в Еленския Балкан. Всеки род отсяда в отделна долчинка и така възникват много от махалите.

Според легендата всички жители на махалата са умрели по време на чумна епидемия около XV- XVI век, като от цялата махала е останало едно дете, което е отгледано в махала Топузи. След като пораства, се връща, но основава махалата на ново място и понеже името му било Никола, на него е кръстено и селото.

Селото е изключително красиво и се намира на над 500 м надморска височина. Мястото е предпочитано за излети и разходки, както и от любителите на гъбите и билките.

Михаил МИХАЛЕВ

Вижте още

монета от

144-годишна монета от 10 стотинки припомни за вандалска кражба на каменни блокове от Никополис ад Иструм

Михаил Михалев 50647 четения 0

ПП „Възраждане“ – Велико Търново: Искат 31% скок на такса смет, но ще се повиши ли качеството на услугата?

БОРБА БГ 1456 четения 1

Авариен ремонт! Вижте кои улици ще са без вода днес

БОРБА БГ 2263 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *