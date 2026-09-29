Почистиха с булдозер непроходим път до балканско село, макар и за трима жители

Пътят до еленското село Николчовци беше разчистен с помощта на булдозер. Любопитен факт е, че регистрираните жители на малкото населено място са едва трима. Но от местната администрация подчертават, че става въпрос за път, който води до домовете на хората, независимо колко голямо е селото.

Работата на терен беше ръководена от заместник-кмета Николай Давидков. Пътят беше приведен в състояние, което позволява на хората да достигат с автомобили до домовете си.

Селото е възникнало около XIII век. По време на обсадата на Велико Търново от турците част от болярите, книжовниците от Търновската книжовна школа на Патриарх Евтимий, благородниците и първенците от града решават да излязат през таен подземен изход под река Янтра и да отидат в Преслав.

Изпращат вестоносци да огледат пътя, но се оказало, че околността е завзета от турците, и решават да се заселят в Еленския Балкан. Всеки род отсяда в отделна долчинка и така възникват много от махалите.

Според легендата всички жители на махалата са умрели по време на чумна епидемия около XV- XVI век, като от цялата махала е останало едно дете, което е отгледано в махала Топузи. След като пораства, се връща, но основава махалата на ново място и понеже името му било Никола, на него е кръстено и селото.

Селото е изключително красиво и се намира на над 500 м надморска височина. Мястото е предпочитано за излети и разходки, както и от любителите на гъбите и билките.

Михаил МИХАЛЕВ