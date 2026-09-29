Преди да си отиде от тоя свят, Гец се разходил в родното Разпоповци

В еленското село още пазят спомен за Селянина с колелото

Разпоповци, родното село на големия български артист Георги Георгиев- Гец, все още пази спомена за него. След дълги години родната му къща беше възстановена, а отпред беше поставена и паметна плоча.

Неговият дом се разпадаше три десетилетия, но Общината и дарители успяха да измият срама на поколенията, които бяха занемарили къщата на великия актьор.

Днес има малцина живи жители на някогашното село Разпоповци, които помнят актьора. Те с умиление разказват за неговите посещения. Оказа се, че Гец обичал много да се разхожда край малката рекичка в селото. В пеметта на местните жители е запечатано и последното му посещение в селото.

„Идваше на разходка. Винаги разглеждаше реката от мостчето. Беше му любимо място. Говорихме си няколко минути, след което отиде да види къщата си и си замина за София. После чухме, че е починал, и разбрахме, че повече няма да го видим. А жена му, бог да я прости, искаше пак да купи къщата и да направи изложба за Гец, но и тя се разболя“, спомня си Надка Симеонова.

Гец е роден на 4 октомври 1926 г.

За първи път кандидатства в ДВТУ през 1947 г. Приет е след третия му опит. Завършва актьорско майсторство при проф. Филип Филипов, има и театрална специализация при известния съветски актьор и педагог народния артист Михаил Николаевич Кедров от Московския художествен академичен театър „Максим Горки“. Интересното е, че Георги Георгиев е строителен работник и сътрудник на вестници. През периода 1953-1991 г. играе в Народния театър в София. Създава ярко очертани образи от българската класическа и съвременна драматургия. Филми – „А бяхме млади“, „Осмият“, „Селянинът с колелото“, „Матриархат“, „Баща“ и много други.

Една от най-добрите му и известни роли в киното е ролята на Йордан в „Селянинът с колелото“. За нея той получава награди на Варненския и Московския кинофестивал. След като се пенсионира, продължава да играе с пътуващи театри.

Животът на Гец свършва на сцената. Получава инсулт по време на представление на пиесата „Ню Йорк, хотел „Плаза“ в Стара Загора на 9 април 1996 г. Закаран е в местната болница. Състоянието му се влошава, изпада в кома. След 3 дни го оперират в София, но се оказва твърде късно. Умира на 2 септември 1996 г., без да дойде в съзнание.

Михаил МИХАЛЕВ