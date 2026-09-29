Призови класирания за шахматистите на „Етър“ на турнир в Стражица

В Стражица се проведе детски турнир по ускорен шах до 14 години. Той бе в 7 кръга на контрола 10 минути плюс 5 секунди на ход. Община Стражица и местният клуб осигуриха купи, медали и предметни награди за победителите.

ШК „Етър“ се включи с 9 състезатели. Три деца грабнаха купите и златото в своята възраст: Калоян Стоянов до 14 г., Самуил Иванов до 8 и Алия Димитрова – момичета до 10 г. Калоян раздели 1-2 място в генералното класиране. Сребърни медали спечелиха Йоан Чернев при 12-годишните, Велизар Петков до 10 г., Ваяна Рацова при момичета до 14 и Кристиян Иванов до 8, който дебютира на турнир и бе най-малкият участник (на 6 г.) Успешно играха и Николай Парашкевов и Александър Иванов, също дебютант, съобщи треньорката Светла Йорданова.