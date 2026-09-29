Проф. Росица Димкова и Йордан Димитров влязоха в новото ръководството на българския хандбал

Проф. д-р Росица Димкова – международен делегат по хандбал към EHF от 2014 г. и IHF от 2017 г., член на Националната съдийска колегия към БФХ и преподавател във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ влезе в новото ръководство на българския хандбал. В 13-членния Управителен съвет Горна Оряховица е представена от Йордан Димитров – дългогодишен треньор на шампионските гарнитури на „Локомотив“ (Горна Оряховица), треньор по хандбал 3-то ниво. Президентът и предложения от него Управителен съвет бяха избрани на проведеното в Габрово отчетно-изборно Общо събрание на БФХ.

Андрей Андреев е новият президент на федерацията, като поема поста от Росен Добрев, който беше начело през последните пет години. Той е майстор на спорта, бивш състезател с над 300 мача, дългогодишен съдия и делегат на EHF, както и бивш председател на Националната съдийска колегия. Вицепрезиденти стават Райчо Копривленски и доц. Емил Аврамов.

В ръководството влизат още Георги Валентинов, проф. Маргарита Апостолова, Георги Дойчинов, Йордан Джипов, Крум Руиков, Иван Белев, инж. Румен Христов, Цоньо Константинов и др.

От 2008 година до сега неизменно в УС на федерацията бе президентът на „Етър 64“ Атанас Атанасов, който продължава да е председател на Зона „Мизия“, на която е начело от 20 години. Мандатът на предишното ръководство бе успешен, особено в последните три години, когато дойдоха и международните успехи и мисля, че българският хандбал отлепи от дъното“, коментира Атанас Атанасов.

Текст снимка: Проф. Росица Димкова