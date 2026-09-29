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„Царевград Търнов“ със Златен приз за популяризиране на Велико Търново като туристическа дестинация

Ана Райковска 0 четения 0 Comments

 

Общинската агенция по туризъм „Царевград Търнов” в лицето на нейния управител Борислав Йорданов получи Златен приз за популяризиране на община Велико Търново като утвърдена дестинация за културно-исторически туризъм.

Наградата е от списание „Дестинация България“, което за поредна година връчи годишните си отличия „Златен приз“ по случай Световния ден на туризма.

На официална церемония на 25 септември в Централен военен клуб, София, бяха отличени за своя принос в развитието и популяризирането на България като туристическа дестинация личности, институции и организации, общини, медии, хотели, инвеститори.

Тазгодишната тема на Световния ден на туризма е свързана с ролята на дигиталните технологии и изкуствения интелект.

Ана РАЙКОВСКА

Наградата е от списание „Дестинация България“, което за поредна година връчи годишните си отличия „Златен приз“ по случай Световния ден на туризма.

На официална церемония на 25 септември в Централен военен клуб, София, бяха отличени за своя принос в развитието и популяризирането на България като туристическа дестинация личности, институции и организации, общини, медии, хотели, инвеститори.

Тазгодишната тема на Световния ден на туризма е свързана с ролята на дигиталните технологии и изкуствения интелект.

Ана РАЙКОВСКА

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