„Царевград Търнов“ със Златен приз за популяризиране на Велико Търново като туристическа дестинация

Общинската агенция по туризъм „Царевград Търнов” в лицето на нейния управител Борислав Йорданов получи Златен приз за популяризиране на община Велико Търново като утвърдена дестинация за културно-исторически туризъм.

Наградата е от списание „Дестинация България“, което за поредна година връчи годишните си отличия „Златен приз“ по случай Световния ден на туризма.

На официална церемония на 25 септември в Централен военен клуб, София, бяха отличени за своя принос в развитието и популяризирането на България като туристическа дестинация личности, институции и организации, общини, медии, хотели, инвеститори.

Тазгодишната тема на Световния ден на туризма е свързана с ролята на дигиталните технологии и изкуствения интелект.

Ана РАЙКОВСКА

Наградата е от списание „Дестинация България“, което за поредна година връчи годишните си отличия „Златен приз“ по случай Световния ден на туризма.

На официална церемония на 25 септември в Централен военен клуб, София, бяха отличени за своя принос в развитието и популяризирането на България като туристическа дестинация личности, институции и организации, общини, медии, хотели, инвеститори.

Тазгодишната тема на Световния ден на туризма е свързана с ролята на дигиталните технологии и изкуствения интелект.

Ана РАЙКОВСКА