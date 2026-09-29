Университетът в Тирана се превърна в средище на българския език

За шеста поредна година Тиранският университет се превърна в средище на българския език и култура.

Факултетът по чужди езици в албанската столица беше домакин на Лятното училище по български език и култура, организирано в партньорство с Великотърновския университет по програма „Еразъм+“ и с подкрепата на Посолството на Република България в Албания.

В продължение на една седмица студентите усъвършенстваха знанията си по български език и се докоснаха до българската история, литература и култура чрез лекции, практически занятия и културни прояви.

Сред акцентите бяха срещата в Посолството на България в Тирана и посещението на историческия град Берат, където участниците се запознаха с богатото културно наследство на региона и историческите връзки между България и Албания. Лятното училище завърши с връчване на сертификати, издадени от Великотърновския университет.

„Инициативата е поредният пример за успешното академично и културно партньорство между Великотърновския и Тиранския университет и за популяризирането на българския език и култура извън пределите на България“, споделиха от ВТУ.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимка: ВТУ