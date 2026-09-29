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Вие сте тук:Начало » Утре в „Полски Тръмбеш” очаквайте…
- 963 деца влязоха в трите училища на община Полски Тръмбеш
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- Престиж: Два златни медала за Лина Бринтнол на Международна олимпиада по английски
- Над 160 деца участваха във футболен турнир под мотото „Различни, но заедно“
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- Кръгла маса за по-добри социални услуги с гости от три общини
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- Деца сътвориха най-дългата картина от свои рисунки.
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