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община Полски Тръмбеш
Водещи новиниПриложение Полски Тръмбеш

Утре в „Полски Тръмбеш” очаквайте…

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  • 963 деца влязоха в трите училища на община Полски Тръмбеш
  • 19 г. Общински събор на плодородието: Атракцията на „Златна есен -26” бе трудът на българина по творбата на Яворов „На нивата”
  • Престиж: Два златни медала за Лина Бринтнол на Международна олимпиада по английски
  • Над 160 деца участваха във футболен турнир под мотото „Различни, но заедно“
  • Осветиха грейналата за 778 345 лв. сграда на Общината за 62 г. от обявяването на Полски Тръмбеш за град
  • Кръгла маса за по-добри социални услуги с гости от три общини
  • Музикална група „Богатица“ превръща песента в приятелство
  • Деца сътвориха най-дългата картина от свои рисунки.
  • Дрифт клубът ще ползва безвъзмездно бившето летище в Масларево 10 г.
  • Сватбен комплекс Paradise превръща мечтите в реалност на двойки от цялата страна

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