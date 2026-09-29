„Вихър“ /Добри дял/ пречупи коравия ресенски тим, в Първомайци домакините доминираха над “Спортист”

Победа с 2:1 записа „Вихър“ /Добри дял/ срещу ФК „Ресен 2023“ в среща от третия кръг в първенството на Областна футболна група- юг и с пълен актив от 9 точки е едноличен лидер в класирането. Гостите поведоха в резултата в 22- ата минута с попадение на Павлин Цачев, но шест по- късно Илия Илиев изравни- 1:1.

Този резултата се запази до 88- ата минута, в която влезлият като резерва Владимир Маринов отбeляза победното попадение за тима си за 2:1.

Успех и във втория си мач от началото на сезона постигна ФК „Първомайци“, вкарвайки пет безответни гола на един от най- стабилните отбори в групата „Спортист“ /Козаревец/. Всичко в срещата приключи за по- малко от едно полувреме, като в 43- ата минута резултатът бе 4:0. Али Кязъмов откри головата сметка в 8- ата минута, веднага след подновяването на играта Кристиан Стефанов вдигна на 2:0. В 37- ата минута Антониян Харалампиев се разписа за 3:0, а в 43- ата Кристиан Стефанов вкара за 4:0. Крайното 5:0 оформи Ивайло Тодоров в 83- ата минута.

Областна група- юг, III кръг

Резултати:

ФК “Стрела” /Самоводене/- ФК “Росица” /Поликраище/ 7:0

ФК “Янтра” /Драганово/- почива

ФК “Олимпиакос” Никюп- ФК “Долна Оряховица” 0:7

ФК “Ботев” Горско Ново Село- ФК “Победа” Кесарево 0:4

ФК “Вихър” Добри Дял- ФК “Ресен 2023” Ресен 2:1

ФК “Първомайци”- ФК “Спортист” Козаревец 5:0