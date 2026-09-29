Вода в Ресен има, усилено правят сондажи

Община Велико Търново започва сондаж за вода в Ресен, в района на помпената станция. Предварителните проучвания показват, че копаенето на дълбочина 30-40 метра няма да е напразно.

След хидрогеоложки проучвания ще се правят сондажи и в Малкия Ресен, пуснати са уведомления до „Басейнова дирекция“.

Миналата година по програма „Капка по капка“ бе удълбочен съществуващият кладенец. Благодарение на тези действия, нямаше такъв драстичен режим в голямото великотърновско село, хората всеки ден имаха вода. „Тя все още не е достатъчна към този момент, за да ликвидираме напълно режима, но сме обнадеждени. Излезе ли вода, за което сме сигурни, тя лесно ще се включи към общото водоползване“, коментира за „Борба“ инж. Росен Трифонов, началник-отдел „Стратегии, инвестиционно планиране и проекти“ в Общината.

Жителите на Ресен отдавна страдат от безводие и се надяват институциите да решат кардинално проблема.

Ана РАЙКОВСКА