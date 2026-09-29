Връщат ни останките на цар Самуил

Останките на величавия и трагичен цар Самуил се връщат в България след 1012 г. В събота, 3 октомври, те ще бъдат посрещнати на площад „Княз Александър Батенберг“ в София от 12,30 часа.

Тялото на българския владетел ще бъде тържествено погребано в църквата „Света София“, там, където като дете е въведен в християнството. Така Самуил ще бъде първият цар, на когото наистина ще знаем гроба.

Връщането на останките и предаването им от страна на Гърция е едно от най-значимите културно-исторически събития за Третата българска държава и ние тепърва ще осъзнаваме стойността му за историята, нацията и самочувствието на народа.

Последният етап от инициативата за връщане на останките започва през 2022 г., когато правителството на Кирил Петков търси по-тясно сътрудничество с Атина в областта на енергетиката, електрическите връзки, логистиката, пристанищата и инфраструктурата. Но историята започва десетилетия по-рано.

През 1969 г. гръцкият археолог проф. Николаос Муцопулос извършва разкопки в базиликата „Свети Ахил“ на едноименния остров в Малкото преспанско езеро. Там са открити четири богати погребения. Археологът предполага, че едно от погребенията е на цар Самуил, а останалите са свързани с негови близки – сред тях цар Гаврил Радомир и Иван Владислав. Идентификацията е на основата на антропологични характеристики, включително стара травма на лявата ръка на мъжа, приписвана на Самуил.

След откриването костите са пренесени в Солун, където се съхраняват в Музея на византийската култура.

През 2014 г. по повод 1000-годишнината от смъртта на Самуил, останките за първи път са показани пред българска делегация, водена от президента Росен Плевнелиев. Тогава българската държава настоява те да бъдат върнати и да намерят покой в България.

Цар Самуил управлява България от 997 г. до смъртта си през 1014 г. вероятно от сърдечен удар при вида на ослепените си войници. Четири години по-късно Първото българско царство пада под византийска власт. Той е първият владетел от династията на Комитопулите.

Връщането на останките е и признание за единството на българските земи и историческото ни наследство от Охрид до Дунава.

Ана РАЙКОВСКА