Зонта клуб Велико Търново дари модерна апаратура за 15 000 евро на АГ-отделението в МОБАЛ

Новата техника съкращава наполовина времето за операции

ЦЕННА АПАРАТУРА ЗА ПО-ЩАДЯЩИ И ПО-БЪРЗИ ОПЕРАЦИИ ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ЕКИПА НА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНОТО ОТДЕЛЕНИЕ В МОБАЛ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“.

Медицинското оборудване е дарение от Зонта клуб Велико Търново, а стойността на придобивката възлиза на около 15 000 евро.

Техниката беше връчена на 29 септември, а жестът продължава 11-годишната подкрепа на организацията за отделението и женското здраве в региона.

Колективът получи електрохирургичен генератор и специализирани инструменти за лапароскопски интервенции. Чрез тях по време на операция могат да се коагулират кръвоносни съдове, като така се улеснява работата на хирурга и се спестява оперативно време.

Според началника на АГ-отделението доц. д-р Светлозар Стойков новата апаратура е сред онзи вид медицински устройства, чиито размери не подсказват всъщност колко съществена е ползата от тях.

„Този апарат, колкото и малък да изглежда, е голям по своята същност. Той спестява много време и средства не само за пациентката, но и за лечебното заведение.

Апаратът е създаден така, че да електрокоагулира съдовете“, обясни специалистът.

Новата техника е избрана именно след допитване до доц. д-р Стойков, за да бъде закупуване оборудване, от което екипът има необходимост и ще намира реално приложение в операционната.

Средствата за електрохирургичната система са събрани в рамките на две благотворителни събития на Зонта клуб Велико Търново.

„По традиция по време на гала вечер „Бяло лято“ събираме средства за нова медицинска апаратура в помощ на всички жени и момичета, които имат нужда от щадящо и модерно лечение.

Благодарим на доц. д-р Стойков и екипа му, че застават зад нас в мисията ни да вършим добро и да правим достъпно съвременното женско здраве“, заяви президентът на дамската организация Надежда Костадинова.

Благодарност към дарителите отправи и заместник-директорът на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ д-р Галина Гарева.

Тя подчерта, че зад жеста стои продължително набиране на средства и огромното желание на дамите от клуба да осигурят значима апаратура за болницата.

„Това е единственото реално работещо Акушеро-гинекологично отделение в областта.

Екипът подарява не само живот, а дава на всички бременни сигурност, че могат да получат компетентна помощ.

Колективът се е доказал, а за нас е чест да работим с екипа на доц. д-р Стойков“, заяви д-р Гарева.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимки: авторката