13-годишният Кристиян Илков спечели Голямата награда на 24-тия международен конкурс „Сребърна Янтра”

13-годишният русенски талант Кристиян Илков, който само преди 20 дни пя на една сцена с рок легендата Джо Лин Търнър (вокал на групите „Рейнбоу“ и „Дийп Пърпъл“) по негова лична покана, безапелационно спечели изящната статуетка гранпри „Сребърна Янтра” на 24-тото издание на международния конкурс във Велико Търново.

24-тото издание на МК „Сребърна Янтра” се проведе от 25 до 27 септември в МДТ „К. Кисимов” във Велико Търново. Задължителната предварителна селекция отся кандидатите и до финала достигнаха 80 изпълнители на възраст от 5 до 25 години от Англия, Казахстан, Молдова, Румъния и България, както и 12 семейства в атрактивната група „Пеещи семейства”.

В първа възрастова група победата грабна Йоана Йорданова от София. Пламена Петкова (4 год.) от ДЕС „Румина” ВТ бе най-малката участничка.

Във 2-ра „А” възрастова група – 9-10 години, комплексен победител стана румънката Джесика Коцофана. Във 2-ра „В” възрастова група – 11-12 години, ангелогласната Анна Ниазиева от Шумен спечели трофея на комплексен победител в групата, както и специалната награда на Теди Кацарова – професионален запис в студиото на сем. Кацарови.

За зрителите в залата, за участниците и най-вече за журито класирането в 3-та възрастова група – 13-16 год., бе най-голямото предизвикателство. Атрактивната румънка Беатриче Ткачук – финалистка в „Румъния търси талант”, спечели приза за комплексен победител.

16-годишният Алихан Нурлибек от Казахстан бе отличен с Наградата на кмета на В. Търново – патрон на конкурса. Наградата на областния управител получи Кристина Енчева.

В 4-та възрастова група – 17-25 години, комплексната награда – уикенд за двама във В. Търново, осигурена от „Царевград Търнов” ЕООД, получи Жаклин Костадинова от Бургас.

В атрактивната категория “Family group” в събота вечер се представиха 12 пеещи семейства. Категорични победители станаха „ELMINA” Sisters Trio от гр. Силистра.

24-тото издание на МК „Сребърна Янтра” имаше и интересна съпътстваща културна програма.

Във фоайето на МДТ „К. Кисимов” бе открита фотоизложбата на младата певица и вокален педагог от гр. Стражица Йорданка Йорданова „Антарктика – тишината говори” – една вълнуваща среща с красотата на Южния полюс.

Мастерклас с екипа на ТК „Търсач”, представяне на нова песен на младата Лилиан Чокова съвместно с „търсачите”, парти „Viva la musica”, фотосесия и фестивална торта – всичко пред впечатляващата панорама на В. Търново и паметника „Асеневци“.

Свои минирецитали за участници и гости по време на галаконцерта изнесоха Жаклин Таракчи – победителка в „Гласът на България”, Теди Кацарова и Доминик Симионеску от Румъния.

„Сребърна Янтра” 2026 вече е история. До нови срещи в юбилейното, 25-о поред издание на престижния музикален конкурс за млади таланти през 2027 година.