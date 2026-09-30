19 г. Общински събор на плодородието

Атракцията на „Златна есен – 26” бе трудът на българина по творбата на Яворов „На нивата”

Деветнадесетото издание на “Златна есен – 2026” в Полски Тръмбеш отново показа плодородието на селата от общината на площада пред сградата на читалището.

На същото място между красивите маси се проведе и общинският празник на художествената самодейност „Да съхраним традициите”. Двете събития бяха част от програмата за празника на града 8 септември, когато преди 62 г. Полски Тръмбеш е обявен за град. Всички щандове на събора получиха грамоти от временно изпълняващия кмет на общината Росен Русанов. Както винаги, съборът на плодородието бе цветен, вкусен и музикален.

Атракцията тази година бе на масата на Каранци, където бе пресъздаден с природни материали робският труд на българина по стихотворението на П. Яворов “На нивата”. Веселина Генова се бе потрудила за воловете, сърпа, паламарката, плуга и хората, които работят на нивата. Естествено, в кулинарната част показаха традиционната и специалитет на селото баница макарина, мъстакулки и халва от бабините тефтери, бъркан кекс, меденки, мъфини, мидички, соленки и кошници с плодове и зеленчуци.

Другата много интересна творба извън кулинарните изкушения бе огромен плетен кошер с пчелички на масата на Иванча, направен от 73-годишната Венка Цветкова, който също предизвика любопитството на гостите и участниците в събора.

На масата на Полски Сеновец бе грейнало огромно слънце от царевица редом с булгурено, дулагач и погачи.

Красива атракция имаше и на сергията на ЦСРИ – ябълката на Снежанка и къщичката на седемте джуджета, а до нея тръмбешки пестил, печени сливи, сливов сладкиш.

Кошница с 18 вида домашни сладка пък красеше щанда на Павел – от бели и черни бубонки, от портокал, кайсии, сливи, смокини и др., освен нея сръчните павелчанки показаха букетчета от сладкиш, целувки патладжани.

Зайчета от тесто за мъфини бяха сред изненадите на Страхилово, бисквити с извара, дърпани баници, месеници.

Паниран зелен боб можеше да се опита на щанда на Раданово редом с останалите вкусотии.

НЧ „ Отец Паисий 1905” в Полски Тръмбеш пък изненада с торта гараш, суфле от тиква.

Битов кът и почти всичко, което се прави от житото, имаше на масата на Куцина.

Ориз с праз, сладка тиква, баници представиха от Петко Каравелово.

Единствената маса, където имаше три различни домашни ракии и чашки за почерпка, бе тази на Масларево заедно с различни лакомства от меда, направени от Христо Димитров, но този пък ги представи неговата майка.

Село Градина изненада с присъствие на събора и интересното бе соленият кекс.

Най-големите питки бяха на софрата на Климентово.

Кулинарни изкушения бяха подготвили и клубът на пенсионера „Ехо от младостта” в Полски Тръмбеш и жените от Орловец.

Нямаше представители само от Вързулица.