МИГ – Горна Оряховица предлага възможности за финансиране с европейски средства на местни проекти в различни сфери

Сдружение „Местна инициативна група – Горна Оряховица“ изпълнява Стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР), насочена към подобряване на условията за живот и развитие на територията на общината. В сдружението МИГ са обединени представители на местната власт, бизнеса и нестопанския сектор, а Общото събрание включва 64 физически и юридически лица.

Стратегията предвижда подкрепа за широк кръг местни инициативи – модернизиране на земеделски стопанства, инвестиции в преработката на селскостопански продукти и развитие на неселскостопански дейности, подобряване на публичната инфраструктура и основните услуги, опазване на духовния и културния живот, съхраняване на местната идентичност и развитие на туристическия потенциал. Предвидени са и възможности за сътрудничество с други местни инициативни групи.

Допустими кандидати в зависимост от конкретната мярка могат да бъдат земеделски стопани, предприятия, микропредприятия, физически лица, упражняващи занаяти, Община Горна Оряховица, юридически лица с нестопанска цел, читалища, културни организации и местни поделения на вероизповеданията.

По шестте основни мерки максималният размер на допустимите разходи за един проект достига до 200 000 евро. За инвестиции в земеделските стопанства максималният размер е 200 000 евро, за преработка на селскостопански продукти – 76 693,78 евро, за неселскостопански дейности – 102 258,38 евро, за основни услуги и малка по мащаби инфраструктура – 200 000 евро, за запазване на духовния и културния живот – 51 129,19 евро, а за съхраняване на местната идентичност и развитие на туристическия потенциал – до 200 000 евро.

Общият финансов ресурс на Стратегията от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони е 5 867 400 лв., или близо 3 млн. евро. Наред с него за територията са предвидени възможности за допълващо финансиране по програмите „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, „Развитие на човешките ресурси“, „Образование“ и „Околна среда“.

В момента например е отворена процедурата за внедряване на иновации в микро-, малки и средни предприятия на територията на МИГ. По нея безвъзмездната помощ за един проект е от 15 000 до 102 500 евро, при интензитет до 75% от допустимите разходи. Отворена е и процедура по Програма „Околна среда“ за информационни кампании, свързани с битовите отпадъци, по която максималният размер на допустимите разходи за проект е 51 129,19 евро.

На интернет страницата си МИГ – Горна Оряховица редовно публикува актуална информация от управляващите органи на програмите, свързана с отворени и предстоящи процедури, срокове за кандидатстване, условия, въпроси и отговори и информационни събития. По този начин заинтересованите жители, земеделски производители, предприятия, организации и институции от общината могат на едно място да следят възможностите за европейско финансиране, свързани с изпълнението на Стратегията за ВОМР.

Страница на МИГ – Горна Оряховица: https://mig-go.eu

Настоящият материал е съставен в изпълнение на Споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-149 от 02.02.2026 г. за финансиране на проект № BG06AFSP001-1.001-0112, с наименование „Изпълнение на операции, избрани в рамките на стратегията за местно развитие на територията на „МИГ Горна Оряховица“ и Административен договор № РД 50-183 / 06.02.2026 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за управление, мониторинг и оценка на стратегията и нейното популяризиране по процедура чрез подбор №BG06AFSP001-1.001, сключен между Управляващия орган на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 и СНЦ „МИГ- Горна Оряховица“.