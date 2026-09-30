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Патриарх Даниил подари картина на Велико Търново на краля на Йордания

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КАРТИНА С ПЕЙЗАЖ НА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК КРАЛЯТ НА ЙОРДАНИЯ АБДУЛА II ОТ БЪЛГАРСКИЯ ПАТРИАРХ ДАНИИЛ. Така старата столица отново бе представена като един от най-разпознаваемите символи на страната пред света.

Символичният жест беше направен по време на първото мирно посещение на Негово Светейшество в Йерусалимската патриаршия и Светите земи.

Срещата се състоя в двореца „Ал Хюсеиния“.

Кралят потвърди, че Йордания ще продължи да защитава християнското присъствие в региона, както и ще отстоява своята роля в защитата на мюсюлманските и християнските свети места в Йерусалим.

Абдула II покани патриарх Даниил да вземе участие в честванията в Йордания през 2030 г. по случай две хиляди години от кръщението на Господ Иисус Христос.

Освен пейзаж на болярския град Негово Светейшество поднесе на монарха и българско розово масло.

Галина ГЕОРГИЕВА

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