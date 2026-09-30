23 дни близки чакат позволение да си приберат покойник след катастрофа

Административният съд във Велико Търново разпореди документът да бъде издаден в срок от 24 часа

23 ДНИ БЛИЗКИ НА ЖЕНА, ЗАГИНАЛА СЛЕД ПЪТНОТРАНСПОРТНО ПРОИЗВШЕСТВИЕ В ОБЛАСТТА, ЧАКАТ РАЗРЕШЕНИЕ ТЯЛОТО ДА БЪДЕ КРЕМИРАНО.

Казусът стигна до Административния съд във Велико Търново, който отмени като незаконосъобразен отказа на съдебен лекар и разпореди да издаде необходимия документ в срок от 24 часа.

Жената е починала вследствие на тежки травми, получени при катастрофа на 5 септември т.г. На 14 септември наблюдаващият прокурор е постановил, че всички необходими неотложни следствени действия с тялото са извършени. Освен това е разрешил трупът да бъде погребан.

Близките поискали кремация, но получили отказ от съдебния лекар. Това блокирало възможността за провеждане на дейностите по изгаряне на тленните останки, тъй като според нормативната уредба е нужно след съставянето на акт за смърт да се представи и разрешение за кремация от медицинското лице, извършило аутопсията, или медика, който е установил смъртта.

От Административния съд посочват, че не са установени обстоятелства, които да представляват пречка за кремацията. В решението е уточнено, че няма данни за неясни причини за фаталния край, нито необходимост от допълнителна съдебномедицинска експертиза. Изтъкнато е, че отказът на съдебния лекар не е подкрепен с конкретни мотиви и съображения.

Галина ГЕОРГИЕВА