сряда, септември 30, 2026
Последни:
23 дни
Горещи новиниТемида

23 дни близки чакат позволение да си приберат покойник след катастрофа

Галина Георгиева 0 четения 0 Comments

Административният съд във Велико Търново разпореди документът да бъде издаден в срок от 24 часа

 

23 ДНИ БЛИЗКИ НА ЖЕНА, ЗАГИНАЛА СЛЕД ПЪТНОТРАНСПОРТНО ПРОИЗВШЕСТВИЕ В ОБЛАСТТА, ЧАКАТ РАЗРЕШЕНИЕ ТЯЛОТО ДА БЪДЕ КРЕМИРАНО.

Казусът стигна до Административния съд във Велико Търново, който отмени като незаконосъобразен отказа на съдебен лекар и разпореди да издаде необходимия документ в срок от 24 часа.

Жената е починала вследствие на тежки травми, получени при катастрофа на 5 септември т.г. На 14 септември наблюдаващият прокурор е постановил, че всички необходими неотложни следствени действия с тялото са извършени. Освен това е разрешил трупът да бъде погребан.

Близките поискали кремация, но получили отказ от съдебния лекар. Това блокирало възможността за провеждане на дейностите по изгаряне на тленните останки, тъй като според нормативната уредба е нужно след съставянето на акт за смърт да се представи и разрешение за кремация от медицинското лице, извършило аутопсията, или медика, който е установил смъртта.

От Административния съд посочват, че не са установени обстоятелства, които да представляват пречка за кремацията. В решението е уточнено, че няма данни за неясни причини за фаталния край, нито необходимост от допълнителна съдебномедицинска експертиза. Изтъкнато е, че отказът на съдебния лекар не е подкрепен с конкретни мотиви и съображения.

Галина ГЕОРГИЕВА

Вижте още

Йордан Терзийски кандидат за кмет на Община Велико Търново

Арх. Йордан Терзийски е кандидатът за кмет на Велико Търново от ПП-ДБ

БОРБА БГ 2126 четения 5

Заради учител с коронавирус, карантинираха цял клас от търновско училище

БОРБА БГ 2921 четения 0

Хиляди търновци и гости на града празнуваха 22 март с шествие, концерти и на хорото

БОРБА БГ 178 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *