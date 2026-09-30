сряда, септември 30, 2026
Последни:
963 деца
Водещи новиниОбразованиеПолски ТръмбешПриложение Полски Тръмбеш

963 деца влязоха в трите училища на община Полски Тръмбеш

БОРБА БГ 38 четения 0 Comments

81 първолаци чуха първия училищен звънец

 

963 ДЕЦА ВЛЯЗОХА В ТРИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ за новата учебна година. В СУ „Цанко Церковски” в общинския център ще се обучават общо 763 ученици.

От тях 46 деца са обхванати в две групи за задължително предучилищно образование, където ще получат необходимата подготовка за успешен старт в първи клас. Особено вълнуващ бе първият учебен ден за 51 първокласници, разпределени в три паралелки. За тях училищният звънец постави началото на едно ново приключение, изпълнено с любопитство, знания, приятелства и много открития. В училището функционират общо 35 паралелки, което е доказателство за доверието на родителите и учениците към предлаганото образование и възпитание. От тази година има и полудневно обучение за навършили 4 г. хлапета.

963 деца

Учителите са подготвили приветлива и подкрепяща среда, в която всяко дете да се чувства уверено и мотивирано да учи и да развива своите способности. Предстоящата учебна година е особено значима и за учениците от XII клас, които ще прекрачат прага на своето последно училищно начало. Пред тях стоят важни предизвикателства, свързани със завършването на средното образование и избора на бъдещ професионален и житейски път. Ръководството и педагогическият екип посрещат новата учебна година с увереност и желание да продължат да надграждат постигнатото, като осигуряват качествено образование, подкрепа за личностното развитие и възможности за изява на всеки ученик.

В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” В ПЕТКО КАРАВЕЛОВО учениците тази година са 91, а през м.г. са били 83. Първокласниците са 13. Тази година с решение на Общинския съвет има 6 маломерни паралелки с по над 10 ученици.

963 деца

В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” В РАДАНОВО 110 са тазгодишните възпитаници, като първолаците са 17. Тук с решение на Общинския съвет са определени 5 маломерни паралелки.

963 деца

Промени в ръководствата и на трите учебни заведения няма, няма и незаети учителски места.

 

Вижте още

колективна жалба

Община Г. Оряховица с колективна жалба до КЕВР, Министерство на енергетиката и омбудсмана заради проблемите с тока

Ана Райковска 2215 четения 1
Илияна Димитрова

Д-р Илияна Димитрова от ВТУ изпълнява историческата мисия на първи лектор по български език в Илинойс

БОРБА БГ 2619 четения 0

Националния празник на Испания отбелязаха с песни и фламенко в Езикова гимназия

Стилян Найденов 734 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *