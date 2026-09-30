Андрей Андреев и Даниел Марков вдигнаха Купата на Община Велико Търново

Андрей Андреев и Даниел Марков спечелиха 24-я турнир по тенис на корт за Купата на Община Велико Търново. В надпреварата на двойки, проведена на червените кортове в комплекс „Юнак“ и организирана от ТК „Барс“, взеха участие девет тандема, разпределени в три групи. В състезанието се включиха тенисисти от Арбанаси, Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец и София. До полуфиналите достигнаха двойките Андрей Андреев/Даниел Марков- Константин Димитров/Петър Попов и Димитър Харалампиев/Иво Караиванов- Михаела Мицова/Драгомир Нейков. В първия полуфинал Андреев/Марков продължиха напред след оспорван първи сет, решен в тайбрек и рутинен втори сет. В другия полуфинал Мицова/Нейков, след тежка битка, ндделяха над Харалампиев/Караиванов с 2:0 сета. В много оспорван финал Андрей Андреев/Даниел Марков победиха Михаела Мицова/Драгомир Нейков с 2:0 сета и вдигнаха купите осигурени от Община Велико Търново. Пивоварна “Болярка ВТ” АД зарадва с предметни награди финалистите и с бира всички участници.