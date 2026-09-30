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Арест за габровец, шофирал на кокаин и метамфетамин

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Водач, употребил наркотични вещества установиха служители на РУ – Стражица.

На 29 септември около 13,30 ч. на главен път София – Варна е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 33-годишен от Габрово. При теста на водача за употреба на наркотични вещества, апаратът е отчел положителна реакция на кокаин и метамфетамин.

Той е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Срещу него е започнато бързо производство. При последвала проверка на автомобила и 26-годишна пътничка в него са установени и иззети  около 2 грама суха растителна маса, която при полеви наркотест е реагирала на канабис.

Започнато е бързо производство и срещу нея.

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