Арест за габровец, шофирал на кокаин и метамфетамин

Водач, употребил наркотични вещества установиха служители на РУ – Стражица.

На 29 септември около 13,30 ч. на главен път София – Варна е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 33-годишен от Габрово. При теста на водача за употреба на наркотични вещества, апаратът е отчел положителна реакция на кокаин и метамфетамин.

Той е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Срещу него е започнато бързо производство. При последвала проверка на автомобила и 26-годишна пътничка в него са установени и иззети около 2 грама суха растителна маса, която при полеви наркотест е реагирала на канабис.

Започнато е бързо производство и срещу нея.